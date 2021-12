Roma, Mourinho: “Se fossi Zaniolo lascerei la Serie A”

Al termine del match perso sul campo del Bologna, José Mourinho ha commentato la sfida ai microfoni di Dazn. Il tecnico della Roma si è concentrato in modo particolare su Nicolò Zaniolo dando un consiglio davvero particolare al suo numero 22. Queste le parole dell'allenatore portoghese dallo stadio Dall'Ara: "Pensiamo già alla prossima. Complimenti al Bologna e ai suoi giocatori che hanno lottato per questo risultato, ma complimenti anche ai miei che hanno affrontato tante difficoltà, tra infortuni, il Covid, problemi fisici durante la partita e tutti a lottare per il risultato durante la partita. Zaniolo? Parlo contro me stesso, ma io se sono Zaniolo inizio a pensare di non rimanere tanto tempo in Serie A perché mi sento male per lui per quello che deve subire".