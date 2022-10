Roma, Mourinho segue le orme di Inzaghi: Cristante ammonito e subito sostituito

TUTTOmercatoWEB.com

Mourinho come Inzaghi. Il tecnico della Roma si tutela e decide di non rischiare soprattutto in vista del derby della Capitale in programma domenica 6 novembre alle 18.00. Durante il primo tempo contro il Verona il direttore di gara Sacchi ha infatti ammonito Cristante e per questo il tecnico ha deciso di sostituirlo subito con El Shaarawy entrato nella ripresa. Una decisione quella presa dal portoghese che riflette quello che spesso faceva Inzaghi alla Lazio e che fa anche oggi sulla panchina dell'Inter.