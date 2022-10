Roma, Mourinho sminuisce la Conference: “Pur di non tornarci…”

Seconda sconfitta in Europa League per la Roma di Mourinho battuta all'Olimpico per 1-2 dal Betis Siviglia. Al termine del match il tecnico giallorosso ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “Loro con più qualità tecnica di noi, noi con più opportunità. Devo riconoscere che loro con la palla sono una squadra con un livello tecnico che ci ha messo in difficoltà. Le migliori occasioni però le abbiamo avute noi. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. La gara ci lascia un sapore amaro, senza fare una grande partita non meritavamo di perdere. Zaniolo? Non ho visto, peccato che non ha visto un giallo per Pezzella che sarebbe poi stato espulso. Non ho visto ma sicuramente ha fatto qualcosa. In questo momento pensare a finire primi nel girone non serve, ora l’obiettivo è finire secondi con il rischio di prendere una squadra di Champions. Meglio secondi in Europa League che scendere in Conference".