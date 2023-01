Roma, offerta del Milan per Zaniolo: la richiesta dei giallorossi è folle

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Sulla 'Gazzetta dello Sport' viene fatto il punto sul futuro di Nicolò Zaniolo, attaccante che da un paio di settimana ha chiesto alla Roma la cessione. Il Milan è in contatto col suo procuratore ma, come confermato ieri da Maldini, non è disposto a scostarsi dai piani prestabiliti, ovvero ad andare oltre un prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva di 18 milioni di euro. Dal canto suo la Roma continua a chiedere almeno 30 milioni di euro e comunque non ha aperto alla possibilità di cederlo a titolo temporaneo.