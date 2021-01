Roma, Pedro si allena in gruppo: lo spagnolo recupera per la panchina

Giornata di anti-vigilia di derby anche in casa Roma. La squadra di Fonseca è scesa in campo per l'allenamento a Trigoria. Il tecnico portoghese può in parte sorridere, visto il rientro in gruppo di Pedro. Lo spagnolo, reduce da una lesione rimediata a Capodanno, è tornato ad allenarsi con i compagni, e potrà almeno andare in panchina nella stracittadina in programma venerdì sera all'Olimpico.

