Roma, Pellegrini dà i numeri: "Voglio 10 scudetti con questa maglia!"

Le feste natalizie sono passate, così come il momento di giocare a tombola. Eppure, qualcuno i numeri li chiama ancora. L'eterna sfida tra Lazio e Roma, al momento, vede in vantaggio i biancocelesti. Non per nulla, ma i numeri parlano chiaro. Basta contare trofeo per trofeo, cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Sulla sponda biancoceleste del Tevere c'è chi sogna, potendo toccare con mano le coppe depositate in bacheca e guardando una classifica entusiasmante. Dall'altra...si sogna ugualmente. Lo dimostra Lorenzo Pellegrini, che in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Qualcuno dice che vincere uno Scudetto qui sia come vincerne 10 altrove". Leggenda narra, certo. Poi il giocatore giallorosso prosegue: "Io voglio vincerne 10 che valgono 10! Essere romani nella Roma è una responsabilità importante. Non è difficile vincere qui, è difficile farlo ovunque. La Roma sta crescendo e quest'anno abbiamo trovato un allenatore che secondo me è tra i primi cinque del mondo dal punto di vista tecnico e del carattere". Dichiarazioni forti, di chi sogna in grande. Vincere 10 scudetti con la maglia giallorossa è un'impresa o un'utopia? Sarà il campo a dirlo. Per ora, in casa Lazio vige un antico detto: "Verba volant, scripta manent". E i biancocelesti stanno scrivendo un'altra bellissima pagina di storia, lunga 120 anni.

LAZIO, CANIGIANI IN ESCLUSIVA

LAZIO, RUBEN SOSA IN ESCLUSIVA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE