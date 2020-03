Roma, Petrachi: "Rinvii? Fermare la Serie A la decisione più corretta"

Continua ad alimentare polemiche le decisione di rinviare al 13 maggio alcune gare dell'ultima giornata di campionato, tra cui il big match tra Inter e Juventus. Nell'immediato pre-partita della sfida Cagliari-Roma, il ds giallorosso Petrachi si è espresso ai microfoni di Sky Sport sulla particolare situazione che coinvolge il Paese e la Serie A: "La Roma ha sempre giocato, non è stata toccata da questo decreti. Forse avremmo avuto noi la necessità di fermarci perché abbiamo giocato tanto, ma non siamo qui a far polemica. Fermare il campionato sarebbe stata la cosa più corretta, ma si tratta di una situazione straordinaria, anomala e grave per la salute di tutti. Bisogna lasciare gli organi competenti liberi di decidere per la salute di tutti".

