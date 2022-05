Roma, Pistocchi su Zaniolo: "I suoi festeggiamenti di pessimo gusto"

TUTTOmercatoWEB.com

Festeggiamenti in grande quelli della Roma dopo la vittoria della Conference League. I giallorossi hanno sfilato per le vie della città e non sono mancati cori contro la Lazio non solo dai supporter ma anche dai membri della squadra. Tra tutti a spiccare, in negativo, è stato il comportamento di Zaniolo che ha dimenticato di essere un calciatore professionista e non un tifoso. A criticare il suo atteggiamento anche il giornalista Maurizio Pistocchi: "Non accetto che un calciatore professionista festeggi insultando gli avversari: è una cosa di pessimo gusto, che può creare tensioni e scontri tra le tifoserie e che un professionista dovrebbe SEMPRE evitare. E che la Procura Federale dovrebbe sanzionare severamente (art.4 CGS)".