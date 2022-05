Roma, Zaniolo capo ultrà: gli insulti alla Lazio sul pullman scoperto - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Prosegue la festa della Roma, reduce dalla vittoria contro il Feyenoord in finale di Conference League. Dopo la serata di ieri, sta andando in scena un nuovo round, con il pullman scoperto, abbellito a festa per l'occasione, in giro per le strade della Capitale. Ma ben presto l’inevitabile felicità per la conquista di un trofeo su cui la squadra di Mourinho aveva puntato dall’inizio, ha lasciato spazio a un’ostinata voglia di rivalsa nei confronti dei rivali della Lazio. E se tutto ciò arriva dai tifosi, rientra nella normale cornice dello sfottò, che rende il calcio uno sport ancora in grado di emozionare. Diversa la situazione se, al contrario, giunge da un giocatore, un protagonista, colui che di fatto ha deciso la sfida di ieri, Nicolò Zaniolo. Vero habitué quando si parla di provocazioni e poco stile, il centrocampista giallorosso ha vestito i panni del perfetto capo ultrà, lanciando per primo un coro rivolto ai biancocelesti. Pugno verso il cielo e un “Lazio, Lazio vaff****lo” a cui hanno immediatamente risposto i presenti. Sembra esser stata persa l’ennesima occasione per lasciar far il tifoso… al tifoso. In un ordine naturale delle cose che Zaniolo - ahimè - rompe rovinosamente ogni volta.

