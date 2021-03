Roma, Rizzitelli e l’attacco al Var: “Lasciamolo a casa…”

Non si placano le polemiche, sponda Roma, dopo gli episodi nel match contro il Parma. Ieri la rabbia del tecnico Fonseca: “Non abbiamo perso per colpa dell’arbitro, ma il rigore non c’è. Con la Roma non si guarda il Var. Non era rigore e il Var non ha aiutato, può capitare che l’arbitro non veda qualcosa ma il Var deve correggere. Con le altre squadre si fa più attenzione, a fine stagione questi sono 6-7 punti in meno. Voglio lo stesso trattamento delle altre squadre, in questo momento non c’è”. E l’ex giallorosso, Ruggiero Rizzitelli, a Roma TV si è scagliato contro la tecnologia: “Quando la Roma gioca il Var non c’è mai. Che senso ha pagare un addetto che poi non svolge il suo mestiere? A quel punto lasciamolo a casa e i soldi che prende li dividiamo tra di noi”.