Roma, Smalling: "Felice di essere tornato, ora un trofeo!"

Chris Smalling è un giocatore della Roma. La società giallorossa è riuscita a prendere il difensore sul filo di lana allo scoccare della chiusura del mercato alle 20:00 di ieri, "Sono felice di essere tornato. Ho lottato duramente per essere qui e finalmente siamo di nuovo insieme. È un grandissimo sollievo per me essere qui. Uno dei miei primi obiettivi era quello di legarmi alla Roma a lungo. Ora diventa quello di vincere un trofeo. Era questo l’obiettivo che mi era già stato indicato quando sono arrivato per la prima volta e credo che sia il giusto spirito per il Club. Questa è una grande squadra, ma è troppo tempo che non vince un trofeo", queste le prime parole del difensore, che è sbarcato oggi nella Capitale, al sito ufficiale del club.

Lazio, la lista per il campionato

Giudice Sportivo, la decisione su Immobile

TORNA ALLA HOMEPAGE