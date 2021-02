Roma, social scatenati: “La ri-spazza Ibanez” - FOTO

La Juventus non sbaglia, la Roma crolla sotto i colpi di Ronaldo e di Ibanez. Nel momento migliore dei giallorossi è proprio il brasiliano a mettere dentro la palla del 2-0 nella sua porta. Cuadrado pesca Kulusevski che la passa a Ronaldo, il difensore nel tentativo di spazzarla la mette alle spalle di Pau Lopez. Al triplice fischio i social si sono scatenati: "Romanista Ibanez" ma anche una citazione ricordando il derby e la scivolata in occasione del secondo gol di Luis Alberto: "La rispazza Ibanez". Insomma i social non perdonano, soprattutto in questi casi.

