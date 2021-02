Atalanta, l'alibi di Gasperini: "Tornati tardi da Napoli, c'è tanta stanchezza"

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la rimonta subita dal Torino da 3-0 a 3-3, che ricorda quella dello scorso anno contro la Lazio. Stavolta l'alibi è la stanchezza: "Ci sono stati i dieci minuti finali del primo tempo in cui sembrava veramente ci fossimo fermati, anche sul gol. Alla base c’è tanta stanchezza, tanta fatica. Non abbiamo la freschezza che si può avere. Forse non abbiamo recuperato con tutti, siamo arrivati molto tardi da Napoli e anche quelli che non avevano giocato oggi sono andati in difficoltà".

COLPE ED ERRORI - "Per alcuni è stata la fatica, per altri si è staccata un po’ la spina. Abbiamo delle colpe per questo risultato. Abbiamo fatto degli errori quando la partita era gestibile bene. Il primo tempo si è concluso 3-2 senza che il Torino abbia praticamente mai tirato in porta. Poi siamo calati tantissimo, dobbiamo recuperare bene".

