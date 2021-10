Roma, Spinazzola: “Infortunio? Ecco quando potrei tornare in campo”

Leonardo Spinazzola vede il traguardo. Dopo il grave infortunio al tendine d'Achille rimediato nei quarti di finali degli Europei contro il Belgio, il terzino della Roma sta provando ad accelerare i tempi di recupero per essere a disposizione di Mourinho già il prossimo mese. La riabilitazione procede spedita e a confermarlo è proprio il calciatore che, ospite dell'evento 'Omaggio allo sport' a Palazzo Madama, ha detto: "Quando mi rivedrete in campo? Non lo so, settimana dopo settimana miglioro. Sono felice di come sto andando. Avevo detto novembre, ce la potrei fare. Mourinho mi aspetta? Anche io mi aspetto molto”.