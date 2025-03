Roma, tifosi infuriati sui social: "Mi state rovinando la vita"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma saluta l'Europa League agli ottavi di finale uscendo sconfitta dal San Memes di Bilbao per 3-1. Tantissima la delusione da parte dei tifosi giallorossi che sui social si sono riversati in massa nel profilo del club per commentare la gara da poco terminata. Il post pubblicato relativo al full time è stato accompagnato da numerosi commenti pieni di amarezza: "Mi state rovinando la vita", commenta un tifoso, "Hummels ha rovinato quel poco che ci era rimasto", commenta un altro riferendosi all'espulsione del calciatore all'11'. Poi c'è chi è ancora più duro: "Prima in coppa Italia con il Milan, ora in Europa, Hummels torna in vacanza in Germania" e c'è anche chi si limita ad un semplice ma diretto "VERGOGNA".