Roma - Torino, Pistocchi contro Abisso: “Il calcio è finito”

Di quanto fatto dall'arbitro Abisso nel match tra Roma e Torino se ne parlerà certamente, anzi qualcuno ne sta già parlando soprattutto dopo l'espulsione di Singo dopo dieci minuti di gara e anche il rigore assegnato a Dzeko per un contatto molto dubbio di Bremer. Il primo a esprimere la sua opinione in merito è stato Maurizio Pistocchi, ecco cosa ha scritto sul suo profilo Twitter: "Rom-Tor 2:0 Indecente la doppia ammonizione a Singo dopo 14’ per un normale fallo di gioco, vergognoso il rigore per un contatto inesistente Dzeko / Bremer. Abisso concede il rigore, il Var Di Bello non lo chiama alla on-field review. il calcio è finito. Rispetto per il Toro".

