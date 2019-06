Roma, Totti: "Io alla Lazio? Non esageriamo, ho rispetto dei tifosi"

Una lunghissima conferenza al CONI per raccontare, senza giri di parole, la decisione di lasciare la Roma dopo trent'anni. Francesco Totti, messo alla porte del club giallorosso, ha detto basta rassegnando le dimissioni dal ruolo di direttore tecnico. Tra i tanti argomenti l'ormai ex dirigente ha parlato anche di futuro svelando alcuni retroscena di queste ultime ore: "In questo momento sto valutando tranquillamente e in questo mese valuterò tutte le offerte sul piatto, quella che mi farà stare meglio la accetterò con tutto il cuore. Appena prenderò una decisione sarà quella definitiva. Non sono qui a indicare il singolo colpevole, è stato fatto un percorso e non è stato rispettato e quindi ho preso questa decisione. Valuterò le offerte, ne ho ricevute da squadre italiane di cui una stamattina. Quali squadre non posso dirlo. Anche squadre come Juventus o Napoli? Non esageriamo, ho rispetto sia dei tifosi della Roma che della Lazio. Sono stato contattato dalla FIFA, dalla FIGC, tanto sono cose che sapete meglio voi di me. Troppe le ho sapute prima dai giornali e poi dai diretti interessati, quindi immaginate che considerazione...". Una cosa è certa: il futuro di Totti non potrà essere sull'altra sponda del Tevere.

CACERES SALUTA LA JUVENTUS

LAZIO, PARLA LOTITO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE