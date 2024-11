Roma, tutti contro Juric: sui social i tifosi scatenano la rabbia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il popolo giallorosso non ci sta. Oltre alle prestazioni mediocri di una squadra che sembra ormai totalmente allo sbando, a peggiorare la situazione ci si mette anche Ivan Juric che in campo non riesce più a tenere le briglie dei suoi giocatori, per poi spostarsi di fronte ai microfoni dei giornalisti pronunciando frasi che non fanno di certo piacere ai tifosi. "Il risultato è negativo, ma è meglio un punto di niente. Mettiamola così. Non sono soddisfatto della prestazione", parole che inevitabilmente hanno scatenato una rabbia non indifferente sui social dopo la sconfitta contro l'US Gilloise: "squadra mediocre, allenatore mediocre" commenta un utente, altri si chiedono "ma dove sono i lati positivi?". "#Juricout" è l'hashtag che impazza in queste ore su tutte le piattaforme.