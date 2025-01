Roma, un difensore a rischio per la Lazio: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

Domenica c'è il derby e, come Baroni, anche Ranieri fa i conti con gli infortuni e gli imprevisti. A due giorni dalla sfida all'Olimpico, il tecnico dei giallorossi ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi e c'è qualcuno che è a rischio per l'incontro con i biancocelesti. Oltre a Cristante, ormai a box da diverse settimane per un problema alla caviglia, è in dubbio la presenza di Celik che nella giornata di oggi non si è allenato col resto del gruppo. Il turco, ha spiegato in conferenza stampa l'allenatore, ha la febbre e dunque, se prenderà o meno parte alla gara verrà stabilito domani. Queste le parole sue parole: "Abbiamo recuperato quasi tutti. Celik ha febbre e vediamo domani se ha sfebbrato".

