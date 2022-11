Roma, Venditti post derby: "Complimenti alla Lazio" ma Ultimo... - VIDEO

Perdere il derby si sa fa male. A caldo poi le reazioni sono le più vere in assoluto. Così alla fine della gara tra Roma e Lazio, vinta dalla squadra di Sarri grazie alla rete di Felipe Anderson due tifosi giallorossi doc, Antonello Venditti e Ultimo, hanno commentato in una diretta la debacle della squadra di Mourinho. "Bisogna essere onesti e dire che la Lazio ha fatto la sua partita e le vanno fatti i complimenti, non ha rubato nulla. Cosa dire della Roma? Ha giocato, ma male purtroppo. Stavolta non siamo riusciti a venirne a capo in nessuna parte del campo. L’abbiamo persa in tutte le parti del campo. Complimenti alla Lazio, Roma velleitaria. La Roma si ama però indiscutibilmente stasera ha perso". Insomma un Venditti che ha incassato la sconfitta, cosa riuscita decisamente meno a Ultimo. Più volte infatti il cantante cerca di interpellarlo per dire la sua ma le uniche parole pronunciate sono: "Che amarezza", nulla di più. Ecco, lui non l'ha presa benissimo...