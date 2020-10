Roma, Zaniolo che gaffe: pubblica il suo volto sul murales di Totti e i tifosi si scatenano

Non riesce a non far parlare di se per un motivo o per l'altro Nicolò Zaniolo. Il calciatore giallorosso si è infatti reso protagonista di una gaffe social pubblicando un fotomontaggio, realizzato da un utente, che lo ritrae nel celebre murales che raffigura Francesco Totti a via del Pozzuolo, a pochi passi dal Colosseo. Le critiche sono arrivate all'istante, in motlissimi lo hanno accusato di essersi montato la testa e di paragonarsi addirittura al capitano. Alla fine il calciatore ha deciso di rimuovere il post, insomma una leggerezza costata cara.

Italia-Moldavia, le formazioni ufficiali: Acerbi e Lazzari dal 1’, panchina per Immobile

FORMELLO - Lazio, Pereira e Muriqi in gruppo: doppietta per il kosovaro

TORNA ALLA HOMEPAGE