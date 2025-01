Romagnoli, un laziale nelle giovanili della Roma: le parole di Stramaccioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Vestire la maglia giallorossa quando si ha l'aquila impressa nel cuore deve essere un fardello non facile da sopportare, ma con il quale si deve imparare a convivere per far fiorire la propria carriera. Questo è ciò che è capitato ad Alessio Romagnoli durante i suoi primissimi anni di carriera, ma, come raccontato da Andrea Stramaccioni al Messaggero, l'attuale centrale difensivo biancoceleste è riuscito a cavarsela con grande professionalità. Infatti pur non nascondendo la sua fede biancoceleste ha sempre combattuto per la maglia una volta sceso in campo. Ora finalmente può giocare il derby dalla parte giusta del suo cuore e per questo una partita del genere per lui vale doppio.