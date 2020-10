Romero: "Per il Torino quella con la Lazio è una gara proibitiva"

Ai microfoni di Radiosei, l'ex presidente del Torino Attilio Romero ha parlato di Lazio: "Domenica per il Torino è una gara proibitiva o quasi. Certo, molto dipenderà dal modo in cui la lazio arriverà alla gara. Questa è la terza Lazio della stagione, con tante mancanze, ma che ha cominciato bene con una gara eroica in Champions. Difficile fare un pronostico se la Lazio si presenta come sembra. Il Toro non sta bene, a parte la gara ben giocata con il Sassuolo. Ha perso tre gare e abbiamo ancora negli occhi il finale dello scorso anno. La Lazio è uno scoglio molto difficile. Non mi sento di dare delle valutazioni su chi è succeduto alla nostra gestione societaria, negli ultimi due anni le cose non sono andate bene, precedentemente le cose sono andate bene. Tecnicamente non è un momento brillante, è una gestione da metà classifica ma positiva dal punto di vista economico".