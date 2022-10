Ronaldo, il gesto che ha fatto infuriare tutti. Schmeichel: "Mi ha deluso"

Continua il periodo buio per Cristiano Ronaldo ma questa volta il suo malcontento è andato un po' fuori le righe. Per lui 12 presenze tutte in Europa League, di cui solo tre da titolare col suo Manchester United. La pazienza del portoghese però è finita. Infatti, ieri non è entrato ieri nella sfida contro il Tottenham - vinta per 2-0 dai Red Devils - e ha lasciato il terreno di gioco poco prima del fischio finale. Questo ha provato la reazione imbarazzata di Erik ten Hag e lo sdegno di tanti addetti ai lavori., tifosi compresi. Come riporta tuttomercatoweb.com, Peter Schmeichel, ex portiere di Sporting e Manchester United, ha dichiarato alla BBC Sport: "Rientrare nello spogliatoio in quel modo crea tutto ciò di cui non abbiamo bisogno in questo momento. Ronaldo sapeva che sarebbe stato beccato ed è la prima volta che posso dire di essere deluso da lui. Di solito lo sostengo e capisco la sua situazione; è un giocatore importante, ingombrante ma ten Hag ha le idee molto chiare sul modo in cui vuole far giocare la squadra e ci vuole tempo perché tutti si adattino. Non abbiamo bisogno di distrazioni del genere, è una delusione".