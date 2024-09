Ruanda - Nigeria, pareggio a reti bianche. E Dele-Bashiru...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuno si fa male in Ruanda - Nigeria. Il match andato in scena quest'oggi è terminato con un netto 0-0 con la squadra ospite che è comunque rimasta al primo posto in solitaria a quota 4 punti, complice la vittoria sul Benin lo scorso 7 settembre. Nella formazione della Nigeria gli occhi erano tutti puntati su Dele-Bashiru, impiegato dal 1' e uscito dal match al 70'. Il trequartista della Lazio è partito a centrocampo nel 3-4-3 muovendosi davanti alla difesa in coppia con Ndidi. Nonostante il risultato sia rimasto invariato, il giocatore biancoceleste tornerà a Roma sereno del primato in classifica, pronto per prepararsi per il match contro il Verona, in programma il prossimo 16 settembre all'Olimpico.