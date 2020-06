Russia, sei positivi nel Rostov: squadra in isolamento, ma il campionato riparte

Il Rostov Fc, club del massimo campionato russo (ex squadra di Bastos), ha annunciato che sei giocatori sono risultati positivi ai test per il Coronavirus. Tutta la squadra e lo staff sono finiti in quarantena e ci resteranno per due settimana. Il campionato russo ricomincerà venerdì, ma il Rostov salterà sicuramente le prime due partite. In isolamento sono finiti anche altri 42 dipendenti del club.

