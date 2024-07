Saarbrücken, Sardo si presenta: "Non vedo l'ora di iniziare"

Jacopo Sardo ha lasciato la Lazio: è ufficialmente un giocatore del Saarbrücken. Nel comunicato pubblicato dal club tedesco, il classe 2005 ha rilasciato le sue prime dichiarazioni con la maglia della sua sua nuova squadra. Ecco ciò che ha detto: “Vorrei ringraziare il Saarbrücken per la fiducia e non vedo l'ora di raggiungere gli obiettivi sportivi del club insieme alla squadra in questo grande stadio. Soprattutto giocare davanti a questi tifosi incredibili mi farà sentire a casa. Il mio obiettivo è quello di contribuire alle vittorie della squadra per crescere insieme. Forza Forza Saarbrücken!”.