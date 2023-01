Sabatini bacchetta la Lazio: "Se vuoi davvero un vice Immobile..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Dalla penalizzazione della Juve al mercato della Lazio. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Walter Sabatini ha toccato i temi più caldi del mondo del calcio in Italia. Di seguito le dichiarazioni dell'ex ds della Salernitana: "È una situazione complicata, ma la Juve non ha inventato da sola il sistema delle plusvalenze, molti club si sono accodati e arriveranno provvedimenti per altre società. Personalmente, non ho mai fatto plusvalenze incrociate, ho operato sempre al netto, con cessioni libere. Nella mia attività diciamo che sono stato fortunato, alla Roma in particolare, non ho mai dovuto aggiungere sollecitazioni. I giocatori li chiedevano e li pagavano bene”.

La Lazio cerca ancora un vice Immobile?

"Bisogna vedere dove lo cerca. Se lo vuoi davvero lo trovi".

Il tuo rimpianto più grande?

"Non ci dormo la notte quello di non aver vinto lo scudetto con la Roma".