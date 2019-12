Sabatini: "Se la Lazio batte il Cagliari può ambire allo scudetto"

Un lunedì diverso dagli altri. Pesante, in cui ci si gioca una bella fetta di campionato. Questo Cagliari - Lazio non è una partita come tutte le altre, ma uno scontro Champions che al suo interno potrebbe celare dell'altro. Sia a favore dei biancocelesti che dei sardi. Ecco cosa ne pensa Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Sportiva: "Se stasera vince la Lazio allora può ambire allo scudetto, se vince il Cagliari può ambire al terzo posto. Comunque non credo che l'Inter sia un fuoco di paglia, io vedo un campionato a tre, compresa la Lazio. I nerazzurri alla lunga rimpiangeranno le tre partite di questa settimana, perché hanno perso col Barcellona senza Messi e pareggiato con Roma e Fiorentina senza Dzeko e Ribery"

