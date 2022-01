Salernitana, Colantuono: "Siamo ridotti all'osso. La Lazio è molto forte"

“Domani ci attende una partita impegnativa contro un avversario molto forte". Queste le parole del tecnico Stefano Colantuono della Salernitana in vista della gara di domani contro la Lazio. "Veniamo da una bella vittoria e dovremo giocare col giusto atteggiamento per dare seguito a quanto di buono fatto nell’ultima gara a Verona. Anche questa settimana siamo stati perseguitati dalla sfortuna tra infortuni e nuovi positivi al Covid. In alcuni reparti siamo ridotti all’osso e la situazione è problematica. Nonostante l’emergenza la squadra è molto determinata nel voler fare un’altra grande prestazione e ha grande voglia di fare bene davanti al nuovo Presidente”. Infine il mister ha quindi concluso: “Oggi il Presidente ha fatto visita al Centro Sportivo e ha parlato in maniera molto positiva con tutti. Ha trasmesso grande entusiasmo e grande carica alla squadra, domani cercheremo di regalare una gioia anche a lui”.