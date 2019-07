Salernitana, dopo l'addio di Casasola ipotesi Basta

Lo scorso 30 giugno, con la scadenza del contratto, ha visto chiudersi la sua esperienza con la Lazio. Ora, dopo cinque anni, due trofei e un gol nel derby destinato a restare nella mente dei tifosi biancocelesti Dusan Basta potrebbe accordarsi di nuovo con Claudio Lotito, stavolta per un trasferimento alla Salernitana. L'esterno serbo, già accostato ai granata a gennaio, è attualmente svincolato e potrebbe andare a occupare il posto lasciato libero da Casasola, rientrato nei giorni scorsi alla Lazio. Basta, in passato, aveva raccolto in massima serie anche l’interesse di Brescia e Bologna.

