Salernitana, Dziczek: "Grazie a tutti per le belle parole, le apprezzo molto"

Dopo il malore avuto durante Ascoli - Salernitana, Patryk Dziczek ha fortunatamente messo alle spalle questa brutta esperienza. Sul suo profilo Instagram il centrocampista granata ha ringraziato tutti per il sostegno: "Ringrazio tutti per i messaggi ricevuti, per tutte le parole di conforto che stanno continuando ad arrivarmi. Non sono in grado di rispondere a tutti ma continuo a leggere messaggi e li apprezzo molto. Ancora una volta vorrei ringraziare Di Tacchio e Parigini e tutto lo staff medico di Salernitana e Ascoli per una reazione immediata e per l’aiuto ricevuto in campo. Vorrei ringraziare tantissimo anche tutti i tifosi della Salernitana, il vostro sostegno significa molto per me. Non mollo mai!".

