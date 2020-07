Salernitana - Empoli, anche Lotito presente all'Arechi

Gara importantissima quella di questa sera tra Salernitana ed Empoli in ottica play off anche se al momento i granata stanno perdendo in casa per 1-3. Vista l'importanza del match tuttavia il patron della Lazio Caludio Lotito si è recato allo stadio Arechi per seguire il match.

