Salernitana, Iervolino indagato per frode fiscale: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Non sembra esserci pace per la Salernitana, sia in campo che fuori. Come riportato dall'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano sembra infatti che il patron Danilo Iervolino sia indagato per un'ipotesi di evasione fiscale per fatti che risalirebbero al 2010 quando lo stesso era a capo dell'università telematica UniPegaso. I legali del patron dei granata hanno garantito che dimostreranno l'estraneità dei fatti del loro assistito.