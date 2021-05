Salernitana, il club e il patron Lotito incontrano il sindaco di Cascia

Ancora festeggiamenti in casa Salernitana per la meritata promozione nella massima serie avvenuta 23 anni dopo l'ultima volta. La squadra allenata di Castori dopo la vittoria contro il Pescara si è recata a Cascia per festeggiare al meglio e questa mattina il club insieme al presidente Lotito ha incontrato il sindaco Mario de Carolis che si è congratulato con la squadra e con il patron per l'importante risultato raggiunto.

