Salernitana, il ds Fabiani: "Cessione? Spero a breve ci sia una nuova proprietà"

Sarà una sfida importante quella do questa sera della Salernitana che all'Arechi ospiterà la Juventus di Allegri. Il club granata è alla ricerca di punti per smuovere la classifica ma il pensiero è anche a quello che sarà il futuro. Queste le parole del ds Angelo Fabiani ai microfoni di TMW Radio: "Il cambio di proprietà? Tra qualche giorno vedremo, mi auguro di sì. Questa è una società in salute, senza debiti, gestita con molta parsimonia. Mi auguro che ci sia presto una nuova proprietà, lo meritano l’ambiente e tutte le componenti. Sarebbe angosciante continuare così".

Roma, niente Cristante per Mourinho: il giallorosso è ancora positivo

Calciomercato Lazio, Luis Alberto futuro in bilico: Lotito apre all'addio e il Milan...

TORNA ALLA HOMEPAGE