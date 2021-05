Salernitana in Serie A, Casasola: “La città e la società se lo meritano”

Salerno fa festa, la Salernitana è tornata in Serie A. Tiago Casasola, centrocampista di proprietà della Lazio e grande protagonista della cavalcata granata, ha commentato così l'importante traguardo ai microfoni di Dazn: "È la gioia più grande della mia carriere. Non tanto tempo fa abbiamo perso qui a Pescara e abbiamo fatto i play out. Adesso ci godiamo un traguardo meritato da tutti quanti soprattutto dalla piazza, dai tifosi e dalla società. Ho parlato con mia moglie, mia madre e le mie sorelle. Ho condiviso con loro tutta la mia gioia che è anche la loro. Dedico questa vittoria a mio padre che non c’è più e a tutta Salerno che se lo merita davvero. Quest’anno si è formato un gruppo molto unito, soprattutto grazie a mister Castori. È stato un giusto mix tra veterani e nuovi che si sono ambientati molto bene. Salerno sarà in Serie A, una gioia per i tifosi e per il Sud".