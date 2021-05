Salernitana, Kiyine: "Mi godo la promozione in Serie A e spero di rimanere"

Anche Sofian Kiyine festeggia la promozione in Serie A della Salernitana. Il centrocampista marocchino dopo la prima parte di stagione ai margini nella Lazio, a gennaio è tornato in granata e ha dato il suo contributo alla squadra di Castori. Su Instagram con un post ha ringraziato per la stagione appena finita, esprimendo il desiderio di rimanere all'Arechi anche il prossimo anno: "Sono tornato a Salerno durante questa fantastica cavalcata, da subito ho ritrovato una città fantastica e un gruppo unito e compatto con un solo obiettivo nella testa. È stato davvero fantastico! Ringrazio i presidenti, il direttore, il mister e tutto lo staff che quotidianamente ci hanno supportato e sostenuto. Ora ci godiamo questo momento, ma non vedo l’ora di poter vivere il calore dell’Arechi con la splendida cornice della Serie A. Macte animo!".

