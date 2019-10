Salernitana, Kiyine segna ancora: ma Nesta la pareggia al 95'

Ancora un rigore, ancora un gol per Sofian Kiyine. Il centrocampista della Salernitana, in prestito dalla Lazio, ha colpito al ritorno in campo dopo la squalifica che non gli ha permesso di giocare contro il Livorno. È il suo terzo centro consecutivo, ma per la seconda volta non vale tre punti. I granata impattano infatti contro il Frosinone di Nesta, che pareggia i conti (e forse salva la sua panchina) al 95' grazie alla rete di Capuano. La freddezza del marocchino dal dischetto non gli vale comunque i gradi di migliore in campo, che dalle parti di Salerno indicano come Fabio Maistro. Anche la mezzala dei granata è in prestito dai biancocelesti, e le sue buone prestazioni non sono passate inosservate: in settimana, infatti, il centrocampista classe '98 ha ricevuto la convocazione dall'Italia Under 21. Deluso invece Kiyine. Nonostante i gol e un buon rendimento, l'ex Chievo non è stato convocato dalla nazionale maggiore del Marocco.

