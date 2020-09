Salernitana, la società smentisce possibile trattativa con i Della Valle

Una notizia uscita in questi giorni che non è passata inosservata. Un possibile passaggio del testimone in casa Salernitana da Caludio Lotito alla famiglia Della Valle, ex propietaria della Fiorentina. La società granata ha prontamente smentito la vicenda con un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale: "In merito alle voci riportate da alcuni organi d’informazione su un presunto incontro che dovrebbe avvenire tra la Proprietà e i signori Della Valle per la cessione della Società, l’U.S. Salernitana 1919 precisa che tali notizie sono completamente inventate e destituite di ogni fondamento”.

PRIMAVERA - Lazio, Raul Moro: "Voglio lavorare al massimo per tornare in prima squadra"

Lazio, manca ancora l'ufficialità per Fares... Ma la maglia è già in vendita

TORNA ALLA HOME