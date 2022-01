Salernitana, Lanzaro: "Vedo un Pedro ringiovanito, merito di Sarri"

A due giorni da Salernitana - Lazio, un altro ex giocatore granata ha parlato del match in programma sabato pomeriggio all'Arechi. Questa volta è stato il turno di Maurizio Lanzaro, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "A Salerno un’esperienza bellissima, ho sempre sognato di giocare nella Salernitana fin da piccolo. Per me rimarrà sempre un ricordo bellissimo, lo porterò sempre nel cuore. Poi nella mia storia ho anche un passato nelle giovanili della Roma e anche nella prima squadra con Zeman. I giallorossi mi hanno cresciuto e mi hanno reso il calciatore che poi sono stato. Ho giocato tanti derby soprattutto nel settore giovanile, sono state esperienze bellissime perché sono partite che valgono tantissime. Ricordo con piacere tanti giocatori della Lazio, con alcuni di loro ci parlo ancora".

PEDRO E SARRI - "Pedro sappiamo tutti il valore che ha, quello che ha fatto con il Barcellona e poi in Inghilterra. Il suo arrivo è stato merito di Sarri che lo ha allenato e lo conosce benissimo. Vedo un Pedro ringiovanito e che sta benissimo fisicamente, potrà fare tante altre cose in biancoceleste. Oggi per quanto riguarda la nuova Lazio ancora non si riescono a vedere i progressi dell’arrivo di Sarri. Il passaggio al 4-3-3 è drastico, cambia tutto dalla difesa agli spazi e ai modi di vedere calcio. L’ambiente sabato a Salerno sarà meno caldo del solito, i biancocelesti devono andare lì per vincere e fare punti. La Salernitana dopo la vittoria a Verona sarà un po’ più in fiducia".

Lega Serie A, al via l'assemblea per Covid e diritti tv: complimenti all'Inter e solidarietà ad Agnelli

Calciomercato Lazio, il Leeds accelera per Muriqi: le ultime

TORNA ALLA HOMEPAGE