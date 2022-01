Lega Serie A, al via l'assemblea per Covid e diritti tv: complimenti all'Inter e solidarietà ad Agnelli

È cominciata l'assemblea della Lega Serie A, convocata in videoconferenza, alla presenza di tutte e 20 le società. All'ordine del giorno c'è in particolare il tema dell'emergenza Covid, con le "delibere in ordine alla gestione della pandemia" dopo l'accordo sul nuovo protocollo approvato ieri nella Conferenza Stato-Regioni, e atteso venerdì al vaglio del Cts. Sul tavolo c'è anche il tema diritti tv, con le "deliberazioni conseguenti alle negoziazioni in forma non esclusiva" per l'area Medio Oriente-Nord Africa. In apertura dei lavori dell'assemblea, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino si è complimentato con l'Inter per la vittoria in Supercoppa italiana di ieri, oltre ad esprimere solidarietà al presidente della Juventus Andrea Agnelli per gli striscioni contro di lui degli ultrà bianconeri al Meazza.

Jony, mancato accordo col Malaga nell'udienza odierna. Il club: "Offerta ridicola!"

Calciomercato Lazio, il Leeds accelera per Muriqi: le ultime

TORNA ALLA HOMEPAGE