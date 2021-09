Salernitana, Ribery entra all’Arechi: tifosi in delirio - VIDEO

A Salerno è già partita la festa per Franck Ribery. In attesa del comunicato della società che ufficializzerà il campione francese come un nuovo giocatore della Salernitana, in città sono già tutti pazzi per lui. Il numero 7 ha fatto il suo ingresso allo Stadio Arechi tra il delirio generale. Cori, fumogeni e applausi per l'ex Fiorentina e Bayern Monaco arrivato in Campania per dare una mano alla squadra in ottica salvezza e scatenare la tifoseria. Sugli spalti presenti ben 13 mila supporters per omaggiare Scarface Ribery.