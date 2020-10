Salernitana, smentita la trattativa con i Della Valle: il comunicato

Negli scorsi giorni si era intensificate le voci di una possibile cessione della Salernitana. Alcune voci di mercato sostenevano che Claudio Lotito stesse cercando un acquirente per la società campana. Si è parlato di un possibile contatto tra Lotito e i Della Valle, ex proprietari della Fiorentina, interessati all'acquisto del club. Sin qui, non c'è stato nulla di concreto, infatti la Salernitana ha smentito una possibile trattativa con i Della Valle tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito: "L’U.S. Salernitana 1919, come già comunicato in data 22 settembre, ribadisce che le notizie inerenti una presunta cessione societaria alla famiglia Della Valle sono completamente destituite di qualsiasi fondamento. La Società, pertanto, invita gli organi d’informazione a verificare la veridicità di tali notizie. In difetto di ciò, l’U.S. Salernitana 1919 si vedrà costretta, suo malgrado, ad adire le vie legali al fine di tutelare la propria immagine".

Calciomercato Lazio, Giroud rivela: "Cerco una nuova avventura, ero vicino alla Serie A"

Fiorentina, Commisso sull'addio di Chiesa: "Non mi ha ancora chiamato. Sono deluso"

TORNA ALLA HOMEPAGE