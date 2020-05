Salernitana, squadra sottoposta a tamponi e test: lunedì allenamenti individuali

Piano piano anche le squadre di Serie B stanno ricominciando gli allenamenti. Lunedì si unirà al gruppo anche la Salernitana. Oggi i calciatori si sono sottoposti a tamponi e test sierologici, come pubblicato dal club granata sui canali social. Il via alle sedute individuali scatterà proprio lunedì, non appena si avranno a disposizione i risultati.

