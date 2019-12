Salernitana, troppi torti arbitrali: club in silenzio stampa

La Salernitana non ci sta. Troppi i torti arbitrali, tanti i punti persi per decisioni sbagliate. L'ultimo nella giornata di ieri contro l'Ascoli, quando i granata (in vantaggio per 1-0 con gol di Lombardi, ndr) si sono visti annullare un gol regolare di Cedric Gondo, altro attaccante in prestito dalla Lazio. Sarebbe stato il 2-0, è finita 1-1. I campani lamentano anche episodi sfavorevoli contro Venezia, Livorno, Cremonese e Virtus Entella. Tra rigori non concessi a favore e altri generosi dati contro, la carne al fuoco è tanta. Assomiglia per certi versi a quanto successe ai biancocelesti solo due stagioni fa, quando il Var “prese di mira” la squadra di Inzaghi in diverse occasioni. In quel caso, però, il presidente Lotito non optò per il silenzio stampa. Non l'ha mai fatto in 15 anni di Lazio. Al contrario, presumibilmente in accordo con il co-proprietario Marco Mezzaroma, dal post-partita di Salernitana - Ascoli la società granata ha chiuso ufficialmente le porte ai media. Ecco il comunicato del club: "L’U.S. Salernitana 1919 prendendo atto e rispettando le decisioni arbitrali che anche oggi per l’ennesima volta hanno condizionato fortemente la gara penalizzando i granata, comunica di essere in silenzio stampa".

CALCIOMERCATO LAZIO: LA SITUAZIONE CON MURIQI

LAZIO - UDINESE: LA NOSTRA ESCLUSIVA A DOMIZZI

TORNA ALLA HOMEPAGE