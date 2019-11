Salernitana, Ventura: “Dziczek? Non vedo l'ora che giochi...”

L'impiego di Patryk Dziczek è diventato un tormentone. Partito dalle parti di Salerno e rimbalzato fino a Roma, nella casa della Lazio dalla quale il polacco è partito in prestito la scorsa estate. Se lo chiedono tutti in Campania: il centrocampista ex Piast Gliwice è considerato dallo stesso Ventura, mister dei granata, uno dei talenti più importanti a disposizione in rosa. Ma la paura di bruciarlo e un inizio di stagione positivo hanno rimandato il suo esordio con la maglia della Salernitana. Adesso, però, i tempi sono maturi. L'ex ct ha gli uomini contati e dunque potrebbe affidare una maglia dal primo minuto a Dziczek nella sfida di domani contro la Virtus Entella: “Non vedo l’ora che giochi Patryk, così avranno giocato tutti”, ha detto Ventura in conferenza stampa. “Almeno cambieranno anche le vostre domande (dice ironicamente ai giornalisti, che da mesi lo martellano sulla questione Dziczek ndr). Purtroppo ci sono calciatori che da due mesi scendono sempre in campo e non ho avuto la possibilità di farli riposare, non erano abituati a questi ritmi e adesso lo stanno pagando. Non avevamo preventivato tutti questi problemi fisici. Dico sotto voce che Firenze, Giannetti e Cicerelli si stanno riaggregando al gruppo, mi hanno detto che martedì saranno a disposizione”. Ma sabato con l'Entella potrebbe finalmente essere il momento di Dziczek, la fine di un tormentone.

