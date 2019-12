Salone del Coni, Zoff: "Alla Lazio bella esperienza, oggi è una grande squadra" - VD

Un libro per raccontare l'esperienza capitolina di Dino Zoff. Al Salone d’Onore del CONI, tra tanti ospiti illustri, va in scena la presentazione di “Dino e la sua Lazio, la carriera in biancoceleste del mito”. Queste le parole raccolte dai cronisti presenti: “Sono felice di essere qui tra tanti amici, mi ha fatto particolarmente piacere. Alla Lazio sono stato molto bene, mi hanno permesso di avere esperienze in vari campi”. Sabato sera c'è la sfida con la Juventus: “La Lazio ha fatto sempre buone partite con la Juventus, spesso si è fatta sorprendere in contropiede. I bianconeri devono riscattare l’ultimo pareggio, mi aspetto una bella partita. Questa Lazio è una grande squadra, io lo dico da diverso tempo. È sulla strada giusta, ma manca ancora qualcosa". Si entra poi in temi portieri: "L’erede di Buffon? Ce ne soni diversi: Meret e Donnarumma sono quelli con più possibilità. E Strakosha? Sta facendo molto bene".

