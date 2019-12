Salvini, passo indietro sulla Nutella: "Con il pane per addolcire la giornata"

Ieri il gran rifiuto: "Non la mangio più perché fatta con nocciole turche". Oggi il leader della Lega Matteo Salvini fa un passo indietro sulla Nutella. Sui social: "Dopo la denuncia che mi è arrivata da Carola Rackete, per addolcire la giornata, una fetta di pane e Nutella con una richiesta alla Ferrero: comprate ingredienti italiani, dallo zucchero alle nocciole, per aiutare i nostri agricoltori". In un successivo post, Salvini si fa ritrarre davanti allo scaffale delle creme di nocciole in cui si vedono dei barattoli di Nutella ed altri prodotti analoghi, mentre lui fa una espressione interrogativa: "Spesa per la cena dei bimbi, si arriva al dolce!".