Samp - Lazio, Immobile e Correa fanno impazzire Tommaso Paradiso - VD

La Lazio di Simone Inzaghi ha iniziato al meglio la stagione. I biancocelesti hanno vinto e convinto a Marassi contro la Sampdoria e ora arrivano al meglio al derby di domenica contro la Roma. Tanta la soddisfazione dei tifosi della prima squadra della Capitale che hanno gioito per i gol di Immobile e Correa. Tra questi c'è sicuramente Tommaso Paradiso. Il cantante e frontman dei TheGiornalisti non ha mai nascosto di essere tifoso della Lazio e appena può segue allo stadio le gesta di Lulic e compagni. Ieri sera non era a Marassi, ma ha seguito dal computer la prova dei ragazzi di Inzaghi. Su Instagram ha condiviso la sua esultanza alle reti di Correa e Immobile in cui ripete Tucu e Ciro per tutta la durata dei replay mostrati dalla tv. Storie assolutamente imperdibili e che indicano, se ancora ce ne fosse bisogno, l'amore per la Lazio dell'artista.